Homem é preso por extorquir mais de 400 mulheres com ameaças de expor 'nudes' falsos

Um técnico de informática investigado por extorquir, pelo menos, 400 mulheres no Ceará, foi preso na última sexta-feira (8), em Fortaleza. As investigações da Polícia Civil constataram que Matheus Fernandes Alves, de 27 anos, criava perfis falsos em redes sociais e alegava ter imagens íntimas das vítimas e cobrava uma quantia em dinheiro para não expô-las.

O trabalho policial começou em 2020, quando uma das vítimas procurou as autoridades policiais para falar que um perfil, em uma rede social, cobrava uma quantia para não expor imagens íntimas e conversas comprometedoras dela. Inicialmente ele mantinha contato com a vítima por meio de uma página no Instagram e, posteriormente, exigia o número de Whatsapp para negociar a quantia.

(Foto: Reprodução/Polícia Civil)

Depois que o homem conseguiu o número de celular pessoal da vítima, ele negociava um valor específico alegando que tinha imagens dela nuas. Segundo a Policiais Civil, ele ainda pedia fotos delas, também nuas, com a alegação de que se elas não enviassem, ele divulgaria outras do qual ele tinha posse. As investigações conseguiram identificar o autor por trás das dezenas de perfis criados para ameaçar e extorquir. Com a característica dele e os detalhes do modus operandi, foi descoberto que ele fez vítimas em Fortaleza, Pacajus e Quixadá.

Como técnico de informática, o homem também realizava os crimes através de celulares de clientes. Ele colocava chips nos aparelhos dos seus clientes, com o objetivo de não ser rastreado. Para dificultar a sua localização, ele usava redes Wi-Fi gratuitas ou das casas dos clientes quando ele realizava algum trabalho presencial.

Após a prisão, Matheus Fernandes responderá pelo crime de extorsão e será indiciado ainda pelos crimes de perseguição, falsa identidade, falsidade ideológica, divulgação de foto íntima, lavagem de dinheiro, constrangimento ilegal e estupro tentado na modalidade virtual.