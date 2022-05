Homem é preso por manter esposa e filha em cárcere privado na BA

Um homem foi preso por manter a esposa e a filha em cárcere privado há mais de 1 ano, na cidade de Iaçu, no centro norte da Bahia. O imóvel oferecia péssimas condições de moradia. O homem foi preso em flagrante nessa terça-feira (17).

O local não tinha móveis, apenas um sofá, uma cama e uns alimentos básicos guardados embaixo de uma lona preta. “Ao entrar no local, percebemos, também, que o autor residia no mesmo terreno, mas em uma “casinha” ao fundo do imóvel, fora da casa, e que ele mantinha consigo a chave do cadeado da residência, trancando esposa e filha por fora. Além disso, verificamos que o imóvel era inadequada para a convivência em família, sobretudo para a assistência com a filha que aparenta ter algum tipo de doença mental”, explicou o delegado titular de Iaçu, Thiago Costa.

Os policiais também notaram que a esposa apresentava sinais de depressão. “A mulher estava em visível estado de depressão, sem responder direito as perguntas que lhes eram feitas e sem explicar o motivo pelo qual o casal não levava a filha ao médico há mais de três anos. Os vizinhos informaram que a esposa e a filha do autor não saíam de dentro de casa há muito tempo”, relatou o delegado.

O homem foi preso em flagrante pelos crimes de maus tratos e cárcere privado, e está à disposição do Poder Judiciário. Também foi cumprido um mandado de busca e apreensão no estabelecimento comercial do autor, onde foi encontrado um rifle.

Já a mulher e filha foram encaminhadas para o hospital da cidade, onde estão recebendo auxílio médico e psicológico. Também foram acionados os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), daquele município, para acompanhamento das vítimas.