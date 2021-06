Homem é preso por suspeita de abusar das filhas

Um homem de 42 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso, em Santo Antônio de Jesus, por suspeita de abusar das filhas. De acordo com as investigações, os abusos foram praticados durante três anos, quando as vítimas tinham 11 e 15 anos. O mandado de prisão preventiva foi cumprido na última quinta-feira (10), por policiais da 1ª Delegacia Territorial (DT) de Santo Antônio de Jesus, no recôncavo baiano.

“Ele aproveitava o momento em que a mãe das meninas estava trabalhando para praticar o ato. As vítimas ainda sofriam ameaças”, explicou o titular da unidade policial, delegado Adilson Bezerra de Freitas. As apurações começaram em fevereiro deste ano, quando as vítimas denunciaram o crime à polícia. O suspeito está à disposição da Justiça e deve ser encaminhado para o sistema prisional, onde vai responder por estupro de vulnerável.