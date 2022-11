Homem é preso por tentar agredir e ameaçar ex-companheira em Maracá

Um homem que não teve a identidade revelada foi preso por policiais civis da Delegacia Territorial (DT) de Maracás por descumprir medida protetiva de urgência, nesta terça-feira (2). As medidas foram concedidas após o autor do crime agredir e ameaçar a ex-companheira durante um evento festivo, em praça pública.

De acordo com o titular da unidade, delegado Moabe Macedo, as investigações apontaram que o homem não estava respeitando a decisão judicial. “Assim que informados, realizamos as diligências necessárias e comunicamos o fato a vara criminal, que decretou a prisão preventiva do autor”, detalhou.

Além das agressões e ameaças, o homem irá responder pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Ele foi conduzido para a DT de Maracás, onde teve o mandado de prisão cumprido e depois foi transferido para o Conjunto Penal de Jequié.