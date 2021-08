Homem é preso por tocar em vagina de mulher que dormia em ônibus

Um homem foi preso nesta quinta-feira (26) por importunação sexual, na cidade do Conde, no Litoral Norte baiano. Ele é acusado de tocar na vagina de uma mulher enquanto ela dormia dentro de um ônibus.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), os dois estavam dentro de um coletivo que seguia de João Pessoa, na Paraíba, para Salvador. A viagem aconteceu na terça-feira (24).

Ao perceber que estava sendo violentada pelo passageiro, a vítimacomeçou a gritar e pedir socorro. O motorista do ônibus, então, mudou a rota e parou em um posto da Polícia Rodoviária, para que a mulher pudesse denunciar o caso de importunação sexual. Em seguida, a vítima foi levada à Delegacia do Turista (Deltur) de Conde, onde registrou a ocorrência.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Gustavo Dias, outros passageiros que estavam no veículo relataram que o homem havia tentado tocar na vagina de uma outra mulher dentro do ônibus, mas não conseguiu e decidiu mudar de poltrona para cometer o crime com uma segunda mulher.

O homem também foi levado para a delegacia, onde foi autuado em flagrante. Ele está preso e à disposição da Justiça. Se condenado, a pena é de reclusão de um a cinco anos, por importunação sexual.