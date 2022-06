Homem é preso suspeito de degolar companheira com golpes de facão na BA

Um homem de 37 anos foi preso, na segunda-feira (20), suspeito de degolar a companheira com golpes de facão, no município de Senhor do Bonfim, no centro-norte da Bahia.

O corpo da mulher, Laiane da Silva Oliveira, 29, foi encontrado numa estrada vicinal, no dia 24 de maio, no povoado do Barro. O crime teria acontecido após uma suposta traição de Laiane, segundo informou o coordenador regional de Senhor do Bonfim, delegado Atílio Dias da Silva Tércio.

Com o cumprimento da ordem judicial, expedida pelo Juízo da Vara Criminal da comarca, o homem, que vai responder por feminicídio, foi submetido aos exames de lesões corporais e está à disposição da Justiça.