Homem encontra safira de R$ 515 milhões no quintal de casa

Uma rocha de 510 quilos e avaliada em 72 milhões de libras esterlinas, o equivalente a R$ 515 milhões. Este foi o tesouro encontrado por um comerciante de pedras preciosas, identificado como Sr. Gamage, no quintal de sua casa, que fica no município de Ratnapura, no Sri Lanka. O local é conhecido como a "cidade das joias". O achado se trata de um aglomerado de safiras. As informações são do UOL.

O tesouro foi encontrado quando o homem contratou pessoas para escavarem um poço e foi alertado pelos trabalhadores sobre a existência de pedras raras e preciosas no local. Em seguida, foi encontrada a rocha. A descoberta aconteceu há um ano, mas as autoridades do Sri Lanka estavam realizando processos burocráticos. A rocha tem passado por limpezas e análises desde que foi encontrada.

De acordo com o presidente da Autoridade Nacional de Joias e Gemas do Sri Lanka, Thilak Weerasinghe, trata-se de uma safira estrela, provavelmente a maior do mundo, e, devido ao seu tamanho, é possível que possa ser adquirida por colecionadores privados ou museus.