Homem esfaqueia duas professoras durante invasão a escola

Duas professoras foram atacadas a golpes de faca por um homem que invadiu uma escola estadual na noite desta quarta-feira (14), em Ipaussu, no interior de São Paulo.

O suspeito, identificado como Tiago Oliveira da Silva, de 22 anos, abordou o porteiro alegando que precisava ir ao banheiro. Quando o servidor foi pegar as chaves, o rapaz pulou o muro da escola e invadiu o local com duas facas e um simulacro de arma de fogo.

Dentro do colégio, ele esfaqueou a professora Beatriz Belo de Miranda pelas costas. A vice-diretora, observando a situação, tentou ajudar a colega, mas também foi atingida no ombro e no braço.

Já o professor Danilo Lincoln Apolinário, foi feito de refém e foi ameaçado com uma faca no pescoço, segundo informações do R7. O rapaz não é ex-aluno da escola, mas o alvo seria a diretora da instituição de ensino, que no momento da ação, não estava no local.

Policiais militares chegaram ao local rapidamente e conseguiram render o suspeito após negociação. Na delegacia, ele revelou que sofreu bullying há dez anos e precisou revidar. "Guardou o ódio que tinha da diretora da época, que agora trabalha na escola onde ele fez o ataque. Ele falou que foi na escola atrás da diretora, mas ela não estava na escola. Disse que não era sua intenção ferir os professores", explicou o delegado Marcelo de Assis Aliceda.

A professora Beatriz está internada em estado grave após o pulmão ter sido perfurado. A vice-diretora teve ferimentos leves e foi liberada. O suspeito foi encaminhado para uma cadeia da região.

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo disse em nota que lamenta o ocorrido.