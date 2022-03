Homem fica ferido após pular de prédio em chamas, em Plataforma

Um homem ficou ferido após pular de um prédio em chamas na Rua das Bananeiras, no bairro de Plataforma, em Salvador, na madrugada desta sexta-feira (11). De acordo com um familiar, Antônio Evangelista, cunhado do ferido, seis pessoas da mesma família estavam no local quando o incêndio começou, entre elas um bebê recém-nascido.

Evangelista explicou que o fogo começou com uma geladeira, no térreo do prédio, onde funciona um bar, e se espalhou até o botijão de gás. A partir daí, se alastrou pelo prédio inteiro, de quatro andares. Ficaram intactas apenas duas cadeiras em todo o edifício.

"Estavam eu, minha sogra, minha esposa, minha filha recém-nascida, meu cunhado e a esposa. Eu consegui tirar do prédio minha esposa, minha filha, minha sogra, e a esposa do meu cunhado, que desmaiou depois de ter inalado a fumaça. Meu cunhado pulou do primeiro andar para se salvar, e acabou com a cabeça aberta, e com epilepsia. Aí eu tive que salvar ele também", conta.

Além dos ferimentos do cunhado, a sogra de Evangelista passou mal após ver a casa em chamas. Agora, ambos estão no Hospital do Subúrbio, após a chegada de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local. Não há mais informações sobre o estado de saúde.

O Corpo de Bombeiros foi acionado pelos vizinhos. Antes dos profissionais chegarem, eles ajudaram a retirar a família do imóvel. "Agora seja o que Deus quiser, se a gente já estava na dificuldade antes, agora piorou tudo", diz Evangelista.

Procurado, o Corpo de Bombeiros não deu um retorno até a publicação da matéria. Ainda não há detalhes se a estrutura do imóvel ficou comprometida.