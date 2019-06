Homem fica gravemente ferido após explosão em fábrica clandestina de espada

Simônidas de Castro França Júnior, 34 anos, ficou gravemente ferido após uma explosão em uma fábrica clandestina de espadas, que funcionava em um imóvel no bairro de Lauro Passos, na cidade de Cruz das Almas, no Recôncavo baiano. A vítima, que manuseava os explosivos quando ocorreu a explosão, foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

(Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Policiais da Delegacia de Cruz das Almas, no Recôncavo baiano, localizaram a fábrica clandestina após serem informados sobre a explosão, ocorrida no final da tarde de quarta-feira (19). Na casa utilizada para fabricar as espadas foram apreendidos 219 artefatos, uma furadeira, além de uma máquina de moer café, que estava com a pólvora, antes da explosão.

Em estado grave, Simônidas passa por atendimentos médicos no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Ele será autuado em flagrante por fabricação de artefato explosivo e explosão, e ficará à disposição da Justiça após atendimento médico. Foram expedidas guias periciais para a perícia no local da explosão e dos materiais apreendidos.

Mais de seis dúzias de espadas juninas foram apreendidas no dia 13 de junho, durante uma operação realizada em Cruz das Almas pelo Ministério Público estadual em conjunto com agentes da Polícia Civil. As 73 unidades do artefato e 103 bambus cortados foram encontrados em imóvel localizado no Centro da cidade. Também foram apreendidos equipamentos para fabricação das espadas.

Segundo o promotor de Justiça José Reis, que participou da operação, o responsável pela produção das espadas não estava no imóvel. Ele explicou que o local é um dos quatro pontos em Cruz das Almas, identificados pela Coordenação de Segurança Institucional e Inteligência (CSI) do MP, onde há fabricação e comercialização de espadas, uma prática ilegal.

José Reis informou que o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi instaurado inquérito para investigar a autoria da prática criminosa prevista pelo Estatuto do Desarmamento. Segundo a norma, é crime possuir, deter, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.