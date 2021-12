Homem finge que está doente e mulher descobre traição por câmera; veja vídeo

A americana Kaylie Kristina é descobriu uma traição do marido com uma amiga de uma forma inesperada. Ela viajou com os dois filhos e, ao conferir imagens da câmera que fica junto ao interfone da residência deles, descobriu a traição do marido que afirmou que não viajaria com a família por motivo de doença. Ela compartilhou trechos da gravação em seu perfil no TikTok e acumula quase 7 milhões de visualizações.

"Quando seu marido está doente demais para a viagem em família que você planejou", escreveu Kaylie. Na legenda ela acrescentou as hashtags "trapaceiro" e "lixo", em referência ao marido.

O vídeo mostra o homem saindo do portão de casa após as 22h e segundos depois surge uma mulher, que ele parece acariciar seu bumbum e dar um beijo. Ela está de camiseta e um short curto e segura as chaves de um carro.