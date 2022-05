Homem-gol? Rodrigão é o 30º reforço do Vitória na temporada

Já na Toca do Leão, Rodrigão tem missão específica. Ele foi contratado para se tornar o homem-gol do Vitória. Nenhum jogador conseguiu alcançar o feito após cinco meses de temporada. Centroavantes como ele, Dinei e Santiago Tréllez, ídolos do clube, sequer estufaram a rede. Guilherme Queiróz anotou apenas um tento, em janeiro, na estreia do time em 2022. Eduardo, Rafinha, Luidy e Jadson, que já não faz parte do elenco, dividem a artilharia, com apenas dois gols marcados cada.

Em Salvador desde sábado (28), Rodrigão aguarda o fim do contrato com o Sport para assinar a papelada com o Vitória. O vínculo com a equipe pernambucana se encerra amanhã (31) e o que iniciará com o clube baiano tem validade até o final da Série C do Brasileiro. Não há cláusula de produtividade. Ele se juntará ao elenco nos treinamentos a partir de quarta-feira (1º). A contratação do centroavante de 28 aos é a última cartada da diretoria rubro-negra, que não pretende fazer novas aquisições no mercado da bola.

Rodrigão é o 30º jogador contratado para a temporada 2022, o 9º atacante. Antes dele, Guilherme Queiroz, Erik, Roberto, Luidy, Jefferson Renan, Santiago Tréllez, Thiaguinho e Rafinha chegaram para reforçar o setor ofensivo do time. Apenas um deles marcou gol sob o comando do técnico Fabiano Soares. Rafinha assinou dois no triunfo por 3x0 contra o Confiança, no Barradão. Erik, Jefferson Renan, Santiago Tréllez e Thiaguinho não encontraram o caminho das redes com nenhum treinador. Antes, Dado Cavalcanti, Geninho e Ricardo Amadeu (interinamente) estiveram à frente do time este ano.

Rodrigão também não vive momento goleador. Com a camisa do Sport, ele marcou apenas dois gols. Ele chegou à equipe pernambucana nesta temporada e entrou em campo para defendê-la 10 vezes, sendo quatro como titular. Mesmo antes do contrato chegar ao fim, o atacante já se despediu do time do Recife.

"Tive somente quatro meses no clube e, infelizmente, dois meses foram com um problema no tornozelo. Mas nesse período pude sentir a grandeza desse clube. Quero agradecer por ter vestido essa camisa. Por todo o carinho do torcedor. Por todos os funcionários do clube, atletas, amigos que conviveram comigo no dia a dia. Seguirei na torcida para o Sport voltar para o lugar que merece estar", postou em sua conta pessoal no Instagram.

No ano passado, o atacante defendeu a Ponte Preta, na Série B. Pela Macaca, ele disputou 25 jogos, sendo 23 deles no onze inicial, e marcou cinco gols. Rodrigão já trabalhou com o executivo de futebol do Vitória, Rodrigo Pastana, no Coritiba, em 2019. Naquele ano, o defendeu o Coxa em 42 partidas e marcou 21 gols. Antes, em 2017, ele jogou no rival Bahia, na Série A do Brasileiro, e marcou cinco tentos com a camisa tricolor.

Na última rodada da Série C do Brasileiro, um zagueiro garantiu o triunfo por 1x0 contra o Campinense, no estádio Amigão, em Campina Grande. Danilo Cardoso fez o Vitória subir quatro posições na tabela de classificação. Com 10 pontos, o Leão ocupa a 12ª colocação.

A tendência é que Rodrigão seja regularizado antes do próximo compromisso do time comandado pelo técnico Fabiano Soares. O centroavante não joga há exatamente um mês. A última vez foi em 30 de abril, na derrota do Sport para o CSA, na 5ª rodada da Série B do Brasileiro. O Vitória volta a campo no domingo (5), às 16h, quando recebe o Volta Redonda, no Barradão.