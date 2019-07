Homem, idosa e criança de 5 anos são mortos a tiros em Camaçari

Em circunstâncias ainda não esclarecidas, uma criança, uma idosa e um homem foram assassinados a tiros, na tarde desta sexta-feira (12), na localidade de Barra de Jacuípe, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

As vítimas foram identificadas como Renilda Arcanjo de Jesus Santos, 63, e Arielson Santos Leal, 34. Além de um garotinho, de apenas 5 anos. De acordo com a Polícia Civil, os corpos foram encontrados no interior de uma residência, na Rua Caraíba, na Estrada Velha de Monte Gordo, por volta de 14h30.

O CORREIO tentou contato com a delegada responsável pelas investigações do caso, Emara Bandeira, da 33ª Delegacia (Monte Gordo), sem sucesso. Por meio da assessoria, a Polícia Civil se limitou a dizer que o triplo homicídio será investigado pela unidade local.