Homem invade casa e faz adolescente refém em São Marcos

Moradores do bairro de São Marcos, em Salvador, abordaram uma viatura da Guarda Civil Municipal (GCM) após um homem invadir uma casa, no bairro, e fazer um adolescente refém, nesta terça-feira (08).

Ao entrar na residência, os agentes encontraram o invasor imobilizando a vítima com uma faca próximo ao seu pescoço. Após também ter desferido diversas mordidas no corpo do adolescente, o homem foi contido pelo grupamento da CGM.

Sem revelar quanto tempo durou a ação, a Guarda Civil informou que o agressor demonstrou estar visivelmente sob efeitos de entorpecentes. Ele foi encaminhado à Delegacia de Repressão aos Crimes Contra Criança e Adolescente (Dercca), onde segue à disposição da Justiça.

Já a vítima foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Barris, onde foi medicada e liberada em seguida.

A mãe do suspeito disse que o filho é usuário de drogas e acredita que esse foi o motivo do surto. "Ele não é má pessoa, nunca fez isso com ninguém, nunca roubou, nunca matou. Ele simplesmente surtou”, disse em entrevista à TV Itapoan.

Ela ainda relatou o momento em que soube que seu filho tinha feito uma pessoa refém. "Não tinham me informado que ele estava lá dentro [da casa], não. Me informaram que ele estava pela rua vagando, correndo para um lado e para o outro, que ele tirou a roupa e estava pela rua correndo e invadiu a casa do pessoal", contou.