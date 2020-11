Homem invade casa, mata morador e deixa visitas feridas no Tororó

Um homem invadiu uma casa e atirou contra três pessoas no bairro do Tororó. Uma pessoa não resistiu e morreu no local, enquanto outras duas foram atingidas pelos disparos e ficaram feridas. O crime aconteceu na noite desta terça (3).

De acordo com informações da Polícia Civil, as vítimas estavam em uma casa alugada, na Rua Monsenhor Mesquita, quando o homem entrou na casa procurando Paulo Sérgio Miranda dos Santos, 35 anos, o inquilino que alugava o imóvel. O criminoso atirou contra ele, que morreu no local.

Outras duas pessoas que não moram no local e não eram alvo do atirador, acabaram feridas na ação. Os dois foram socorridos para o Hospital Geral do Estado (HGE) e não há informações sobre o estado de saúde.

O CORREIO esteve na rua onde ocorreu o crime na manhã desta quarta-feira (4), e conversou brevemente com alguns vizinhos, que evitaram dar detalhes do que ocorreu por medo.

"Não sei de nada. E, por aqui, quem procura saber demais, acaba tendo o mesmo destino do que foi morto", disse um morador, que sugeriu que a reportagem deixasse o local.

Outro morador também aconselhou a saída da equipe do local. "Não fiquei sabendo disso por aqui e muito menos quem possa ter feito. Acho melhor você ir embora, porque aqui não é um lugar seguro", recomendou.

O crime será investigado pela 3ª Delegacia de Homicídio (DH/BTS). Até o momento, o autor do crime não foi identificado e ninguém foi preso.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro