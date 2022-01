Homem invade e rouba o Convento das Mercês, na Avenida Sete

O Convento das Mercês, na Avenida Sete, foi invadido na madrugada desta segunda-feira (10). Um suspeito invadiu o local quando as freiras começavam a acordar.

De acordo com informações do 18º BPM, por volta de 5h, a unidade foi acionada via Cicom com a informação de que o convento das Mercês teria sido invadido.

No local, a guarnição manteve contato com o vigilante da igreja e realizou buscas no interior da edificação, mas não localizou nenhum suspeito nem visualizou pontos de arrombamento.

Segundo informações da TV Bahia, o suspeito roubou um notebook. As freiras não conseguiram identificar por onde o suspeito entrou, e várias portas foram arrombadas na instituição.