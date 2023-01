Homem investigado em mais de 20 homicídios na Bahia é preso em Minas

Um homem investigado por mais de 20 homicídios no interior da Bahia teve o mandado de prisão cumprido nesta quarta-feira (18). Ele foi preso na cidade de Andrelândia, em Minas Gerais, após investigação da Delegacia Territorial de Mairi, que solicitou ao Judiciário o mandado de prisão.

Segundo o o titular de Mairi, delegado Paulo Victor Muniz Ferreira Magalhães, o homem praticava homicídios desde os 13 anos de idade. “Ele é membro de uma organização criminosa com atuação no tráfico de drogas na região da Bacia do Jacuípe e na Chapada Diamantina”, relatou.

Em Mairi, ele praticou dois homicídios em 2021, e também é investigado por mortes nas cidades Várzea da Roça, São José do Jacuípe, Várzea do Poço, Serrolândia, Jacobina, Caldeirão Grande e Saúde. “Nosso Serviço de Investigação (SI) fez diversos levantamentos e chegou à localização, ele anteriormente havia conseguido empreender fuga nos estados do Ceará, Goiás e São Paulo”, explicou o delegado.

Para encontrar o investigado, a unidade territorial contou com o apoio da 140ª Companhia do 38° Batalhão de Polícia Militar de MG que conseguiu, com as informações passadas pela Polícia Civil, chegar ao endereço do custodiado, a PM DF, e a 91ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Capim Grosso).

O homem será encaminhado para a Bahia, onde ficará custodiado à disposição do Poder Judiciário.