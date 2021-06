Homem leva cadeirada de clientes após agredir mulher em bar no Rio

Um homem foi agredido com chutes e cadeiradas após acertar um tapa no rosto de uma mulher em um bar da Zona Oeste do Rio de Janeiro.



As imagens das agressões foram registradas pela câmera de segurança do estabelecimento, e divulgadas nesta sexta (11). As imagens viralizaram nas redes sociais. O caso aconteceu no dia 1º deste mês.



Nas imagens, um casal conversa em uma mesa, quando o homem dá um tapa no rosto da mulher. Ele se levanta após a agressão e retorna em seguida.Três homens, que estavam sentados em uma mesa ao lado, observam a cena e em algum momento parecem discutir com o agressor. Um dos homens se levanta e atinge o homem com uma cadeirada.