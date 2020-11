Homem mata companheira e morre ao bater carro durante fuga no Paraná

Um homem de 54 anos morreu carbonizado depois de bater o carro enquanto fugia depois de matar a companheira em Salto do Lontra, no Paraná, no domingo (29). Depois da batida, o veículo pegou fogo, na PR-281.

O homem, que não foi identificado, é suspeito de ter matado a companheira de 25 anos pouco antes do acidente, segundo o G1 Paraná.

Testemunhas contaram à Polícia Militar que ele atirou contra a mulher durante uma briga em uma casa noturna na cidade de Realeza. Foram pelo menos dois tiros. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas já encontrou a jovem sem vida.

Depois, o homem pegou o carro e fugiu, mas não demorou muito e bateu o carro contra uma árvore. A PM soube do acidente enquanto ainda atendia a ocorrência da mulher baleada e morta por ele.

O carro ficou destruído com a batida e o fogo. Os dois corpos foram levados para o Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão.