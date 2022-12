Homem mata ex-esposa a facadas, chama polícia e espera bebendo cerveja

Um homem, identificado como Leandro Cassimiro, de 38 anos, foi acusado pelo Ministério Público de Portugal de ter assassinado friamente a ex-esposa, Lucília Brandão, 53. Ambos são brasileiros, mas moravam na Europa há alguns anos.

O homem decidiu assassinar a ex-mulher após descobrir que ela estaria namorando com outra pessoa após o fim do casamento. Tentando fazer o flagra do novo casal, Cassimiro saiu de casa com duas facas, mas Lucília estava sozinha estendendo roupas.

Segundo o site português Correio da Manhã, ela ainda conseguiu reagir a um mata-leão antes de ser esfaqueada. Ao tentar retirar as armas do ex-marido, ela foi estrangulada e acabou sendo morta.

Enquanto esperava a polícia chegar no local do crime, Cassimiro abriu latas de cerveja e ficou observando o corpo da vítima. Lucília deixou três filhos. O ex-casal ficou junto por mais de dez anos. O acusado está em prisão preventiva.