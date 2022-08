Homem mata primo de 11 meses e deixa parte da família ferida

Um homem, de 28 anos, foi preso na noite desta terça-feira (23), após confessar um crime terrível na própria família. Eduardo Jorge Pinto atirou no primo de 11 meses, que morreu na hora. Outros quatro parentes ficaram feridos após os disparos. O caso aconteceu em Belo Horizonte.

Ele contou na delegacia que tem problemas sérios com drogas e que a motivação principal foi uma represália pela tentativa de internação compulsória para o tratamento dele do vício. Segundo informações do G1, Eduardo já tem passagem pela polícia.

O homem chegou na casa da família, com uma motocicleta vermelha e, durante uma conversa, ameaçou os primos. "Hoje vocês vão ver quem eu sou!", disse à polícia. Minutos depois, ele voltou já atirando contra os cinco primos, sendo um de 11 meses que completaria um ano no próximo mês.

Ao sair da casa dos familiares, Eduardo avistou um outro primo chegando, de 21 anos. João Vitor tentou jogar o veículo em cima do suspeito, mas também foi baleado. Eduardo conseguiu fugir, mas foi localizado pelos policiais, juntamente com a arma do crime.

A avó do suspeito, Rosa Pinto, lamentou o ocorrido e pediu Justiça pelo crime. “A mãe dele já estava com os 'trem' tudo pago para fazer a festinha dele de um aninho. Foi o último sorriso que ele me deu, me chamou de avó. É muito difícil essa dor, é muito ... Eu quero justiça mesmo. Tirar a vida de uma criança de 11 meses é muito doloroso para uma mãe, para uma avó, para a família. A gente quer justiça!", disse.