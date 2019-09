Homem morre afogado após fazer pedido de casamento embaixo d’água

(Foto: Reprodução/Facebook)

Um pedido de casamento acabou em tragédia nesta semana. Tudo aconteceu logo depois do homem se afogar ao tentar pedir a namorada em casamento enquanto estava embaixo d’água em uma piscina durante uma viagem à Tanzânia, na África. O casal Steven Weber Jr e Kenesha Antoine estava prestes a dar mais um passo em suas vidas quando o sonho se tornou um pesadelo.

Inconformada, a jovem de Louisiana, nos Estados Unidos (EUA), postou vídeos e fotos do pedido de casamento em suas redes sociais (veja abaixo), junto com uma mensagem que recebeu mais de mil compartilhamentos.

Steven Weber Jr. mergulhou em uma piscina para fazer um pedido de casamento por vídeo e acabou morrendo afogado enquanto Kenesha assistia. A mulher chegou a dizer 'sim' para o noivo e o vídeo termina antes que Steven começasse a se afogar. No vídeo, o homem aparece embaixo d’água segurando um papel escrita à mão dentro de um plástico:

“Não posso prender minha respiração tempo o suficiente para dizer tudo que amo em você. Mas tudo que amo em você amo cada dia mais!”.

No verso do papel, o grande pedido. Em seguida, Steven Weber Jr tirou uma caixa de seu bolso e lá estava o anel para oficializar tudo. Aos fundos, Kenesha ria sem parar e aparenta estar bastante emocionada. Ao fim das imagens, Steven aparece voltando a superfície. Acredita-se que ele tenha ficado sem fôlego e caiu inconsciente no fundo da piscina. Kenesha, que é advogada, foi ao Facebook publicar uma homenagem para o noivo.

“Você nunca emergiu daquelas profundezas, então nunca ouviu minha resposta: ‘Sim! Sim! Um milhão de vezes, sim, eu vou casar com você'”, disse. “Nunca conseguimos abraçar e celebrar o início de nossas vidas juntos, pois o melhor dia de nossas vidas se tornou o pior, na mais cruel reviravolta do destino que se possa imaginar”, continuou.

Leia o relato completo da noiva (em tradução livre):

"Não há palavras suficientes para honrar a bela alma que é Steven Weber, Jr. Você foi uma luz brilhante para todos que encontrou. Você nunca conheceu um estranho e trouxe tanta alegria a tantas pessoas. Você era gentil, compreensivo, me fazia chorar de rir e me banhava com um amor como nunca havia experimentado.

Você nunca emergiu dessas profundezas, então nunca ouviu minha resposta: “Sim! Sim! Um milhão de vezes, sim, vou me casar com você !! ”Nunca conseguimos abraçar e celebrar o início do resto de nossas vidas juntos, pois o melhor dia de nossas vidas se tornou o pior, na mais cruel reviravolta do destino que se possa imaginar. Tentarei me consolar com o fato de termos desfrutado das experiências mais surpreendentes da lista de balde nos últimos dias, e de que nós dois estávamos tão felizes e absolutamente empolgados com a emoção em nossos momentos finais juntos.

Apenas alguns dias antes de você morrer, você me disse: “Eu vi alguns pacientes com câncer nesta viagem e me dei conta de que isso é algo único na vida que as pessoas querem experimentar antes de morrerem. morrer. E aqui estamos no auge de nossas vidas fazendo isso. Nós somos tão abençoados. ”

Sim, era meu amor perfeito, meu anjo, minha alma. Sim, e levarei a bênção do amor que compartilhamos comigo para sempre. Eu vou te encontrar e me casar com você na próxima vida, e na próxima, e na próxima e na próxima ... Eu amo tanto você, e sempre amarei. ????

Por favor, orem por toda a família e amigos que o amavam tanto. Por favor, se amem enquanto podem, o mais forte que puderem. Eu sei que em qualquer lugar do universo em que o espírito de Steven agora reside, é exatamente isso que ele está fazendo: dando amor e espalhando alegria e riso. E conhecendo-o, sempre rápido com uma piada sem cor, ele provavelmente está entretendo alguém com uma história sobre como ele estragou essa proposta e morreu enquanto era extra.

Descanse bem, meu doce bebê! Sempre saiba que você é amado para sempre! ❤️???????? "

