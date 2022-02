Homem morre ao tentar se salvar de incêndio em prédio na Barra

Um homem morreu após cair de um apartamento, no bairro da Barra, na madrugada desta sexta-feira (11). O apartamento do segundo andar do Edifício Kennedy pegava fogo no momento do acidente.

Testemunhas relataram à TV Bahia que o homem estava dormindo quando o incêndio começou. Ao perceber que o apartamento estava pegando fogo, ele foi até a varanda pedir socorro aos vizinhos.

Ele teria tentado escalar até a varanda do terceiro andar, mas acabou escorregando e caiu na área da garagem. O homem morreu na hora.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e debelar o incêndio. De acordo com a assessoria da corporação, duas vítimas foram atendidas por unidade do Salvar e levadas para uma unidade de saúde.