Um motorista morreu após o carro em que estava bater de frente com um ônibus do sistema BRT. O acidente aconteceu na no corredor Transolímpica na manhã deste sábado (14), no Rio de Janeiro.

De acordo com o Consórcio que administra o BRT do Rio de Janeiro, o carro estava na contramão da pista exclusiva do BRT. Nenhum dos ocupantes do ônibus ficaram feridos.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro fez a perícia no local e abriu investigações apurar as causas do acidente.