Homem morre após cair em fosso de elevador no Horto Florestal

Um homem morreu ao cair de um elevador, em um edifício no Horto Florestal, na manhã deste sábado (24). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), Felipe Sátiro dos Santos tinha 29 anos.

Ele estava fazendo a manutenção do equipamento no 24º andar do Edifício Horto Santa Luzia, na Avenida Santa Luzia. Felipe estava dentro da cabine quando sofreu o acidente.

O prédio tem 38 andares e o elevador estava travado no 12º. Segundo o tenente Cabral, aparentemente houve uma falha técnica.

“Infelizmente houve essa fatalidade. Não sabemos ainda o que aconteceu de fato, nem os outros técnicos que estavam com ele não souberam informar o que houve para o contrapeso do elevador descer. Aparentemente, ele estava clipado numa placa do contrapeso, quando ela desceu, arrastando-o até o fosso do elevador. Estamos aguardando a perícia liberar a área para a retirada do corpo”, disse o tenente.

O CBMBA informou que está aguardando perícia do Departamento de Polícia Técnica para remoção do corpo.

