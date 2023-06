Homem morre após mal súbito em lotérica e clientes seguem no estabelecimento

Um homem teve um mal súbito e morreu dentro de uma lotérica na última segunda-feira (5). O estabelecimento, entretanto, permaneceu aberto, mesmo com o corpo da vítima no local. A situação aconteceu na Zona sul de São José dos Campos, interior de São Paulo.

O vídeo que circula nas redes sociais mostra que as pessoas que estão frequentando a lotérica, não se incomodaram com o corpo do lado, e esperaram para serem atendidos.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado para atender a ocorrência, mas a equipe médica constatou o mal súbito. O IML (Instituto Médico-Legal) foi chamado para retirar o corpo, mas houve uma demora e o estabelecimento permaneceu atendendo os clientes, de acordo com a Record TV.