Homem morre após ser agredido na Estação Mussurunga, em Salvador

Um homem de 56 anos morreu depois de ser agredido durante uma briga na noite da terça-feira (15), na Estação Mussurunga, em Salvador.

Segundo a Polícia Civil, Rubem Dario Gonçalves da Silva foi agredido por um homem com quem discutiu e acabou caindo e batendo a cabeça no chão. Não há informação sobre o que motivou o desentendimento.

Rubem foi socorrido inicialmente por agentes de atendimento da CCR Metrô Bahia, que prestaram os primeiros socorros ao encontrá-lo desacordado na Plataforma B do terminal de ônibus. Depois, o homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até a Unidade de Pronto Atendimento de São Cristóvão, mas não resistiu aos ferimentos.

O agressor fugiu logo depois. A polícia diz que as imagens de segurança das câmeras do local vão ajudar na identificação dele e no andamento da investigação.

Embora a polícia tenha informado que o caso aconteceu na estação do metrô, a CCR, concessionária que administra o sistema, diz em nota que o caso foi na estação de ônibus, por volta das 19h40 de ontem. "A concessionária lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com os familiares do cliente", diz o texto.