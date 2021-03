Homem morre após tomar choque enquanto usava celular carregando na tomada

Marcos Teone Barbosa da Costa, um homem de 46 anos, recebeu uma descarga elétrica no momento em que usava o celular enquanto o aparelho estava carregando na tomada. Após o choque, ele teve convulsão e morreu ainda em sua casa, localizada no município de Pancas, no Espírito Santo.

O episódio ocorreu no último domingo (7) e foi confirmada nesta segunda pela Defesa Civil Estadual, através do Boletim Extraordinário. O comunicado do órgão afirma que “durante a chuva, com muitos raios, uma pessoa veio a óbito ao receber uma descarga elétrica”.

Segundo o jornal A Gazeta, na manhã desta segunda-feira (8), a Defesa Civil de Pancas confirmou que Marcos estava na varanda da casa quando recebeu a descarga. O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal de Colatina (SML).