Homem morre assassinado na porta da igreja após se casar

Um homem, identificado como Marco Antonio Rosales Contreras, de 32 anos, morreu na porta da igreja assassinado por suspeito que passava pela porta do templo religioso. Ele tinha acabado de se casar e recebeu quatro tiros.

O caso aconteceu na cidade de Caborca, estado de Sonora, no México. Pessoas que passavam pelo local conseguiram captar a cena da noiva com o vestido sujo de sangue, além dos convidados em pratos e uma equipe de paramédicos que tentaram reanimar a vítima.

Segundo informações do site Extra, o noivo estava esperando a chegada da ambulância mas, devido a demora de 20 minutos, Marco Antonio morreu a caminho do hospital. A irmã da vítima ficou ferida com os disparos, sendo atingida nas costas, mas não corre risco de vida.

De acordo com a Procuradoria Geral do Estado de Sonora, nenhuma linha de investigação está descartada e pediu para que a sociedade colabore com as investigações para a captura dos suspeitos.

Ainda segundo autoridades, pode ter ocorrido uma confusão envolvendo o direcionamento das balas. Isso porque o suspeito deve ter confundido Marco Antonio com outra pessoa que também se casou no mesmo dia, porém, em outra cidade e estaria envolvida com situações de crimes.