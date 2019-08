Homem morre com tiro na cabeça na Capelinha de São Caetano

Um homem, identificado como Júlio Cesar Sousa dos Santos, 35 anos, foi morto com um tiro na cabeça durante a manhã de sexta-feira (16), na Rua Jupirá, na Capelinha de São Caetano, em Salvador. A vítima foi atingida em via pública e morreu na hora.

Em nota, a PM informou que uma equipe da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Pirajá) foi acionada após receber informações de uma vítima baleada no local, por volta das 12h.

Ainda conforme a polícia, a equipe confirmou a morte assim que chegou no local. Em seguida, os PMs isolaram a área e acionaram o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) para proceder com a perícia e a remoção do corpo.

A assessoria da Polícia Civil informou através de nota que a autoria e motivação do crime estão sendo investigados pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).