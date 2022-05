Homem morre e duas pessoas ficam feridas em ataque a carro em Dom Avelar

Um homem foi morto e outras duas pessoas ficaram feridas no bairro do Dom Avelar. As vítimas estavam dentro de um carro quando aconteceu o crime, por volta das 23h30 desse domingo (1º), na Travessa Santa Isabel.

Policiais da 47ª CIPM foram acionados pelo Cicom para atender a ocorrência. Eles socorreram o homem, identificado como Thiago dos Santos Andrade, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Eládio Lasserre.

Não há informações sobre as duas outras pessoas baleadas. Segundo a Polícia Civil, foram expedidas as guias periciais e a apuração está em fase inicial. Não há detalhes sobre autoria e motivação dos disparos.