Homem morre e mulher fica ferida após moto colidir com muro em Stella Maris

Um homem morreu e uma mulher ficou ferida após a moto em estavam colidir contra um muro no bairro de Stella Maris, em Salvador, na tarde deste domingo (24).

O condutor da moto, identificado como José Augusto M. dos Santos, não resistiu. Uma mulher que estava no carona ficou lesionada. Não informações sobre o estado de saúde da sobrevivente.

O caso foi registrado pela 12ª Delegacia Territorial (DT/Itapuã). Foram expedidas as guias de perícia e remoção. As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas.