Homem morre e mulher fica ferida em atentado com arma de fogo na Liberdade

Um homem foi morto durante um ataque com arma de fogo no bairro da Liberdade, em Salvador, na tarde desta quinta-feira (27). Uma mulher também acabou ferida.

Segundo informações da PM, por volta das 16h, militares da 37ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Liberdade) foram acionados pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) para averiguar uma denúncia de um homem caído ao solo, vítima de disparos de arma de fogo, na Rua Lima e Silva.

No local, a guarnição constatou o fato. Os militares isolaram a área e acionaram o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) para remoção do corpo e realização da perícia. Posteriormente, a guarnição foi informada que uma outra vítima dos disparos deu entrada no Hospital Ernesto Simões. Não há informações sobre seu estado de saúde.

A Polícia Civil informou que 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) vai investigar a morte do homem, que não foi identificado. A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas. "Foram expedidas as guias para remoção e perícia e testemunhas serão intimadas", informou em nota.