Homem morre e outro fica em estado grave após tomarem bebida envenenada

Um homem morreu e outro ficou em estado grave depois de ingerir uma bebida supostamente envenenada no distrito de Humildes, em Feira de Santana. As vítimas tinha acabado de trabalhar quando resolveram beber e começaram a passar mal. Eles foram socorridos para uma Policlínica.

O ajudante de pedreiro Jadson Nascimento da Conceição, 35 anos, não resistiu e morreu. Já o pedreiro José Francisco Silva Santos, 40 anos, está internado em estado grave.

Segundo a Prefeitura de Feira de Santana, José está com um quadro de intoxicação aguda e aguarda regulação para um hospital especializado.

Segundo o irmão de José, Genivaldo Silva Santos, o líquido transparete que estava dentro da garrafa tinha um cheiro forte.

"Eu não sei como eles conseguiram esta bebida, nem sei da origem. Eu só sei que trouxe uma grande tragédia para a nossa família, além da família de Jadson. Meu irmão José está aqui na policlínica esperando uma regulação, está entubado, já dei entrada no Ministério Público com o termo de declaração de responsabilidade para que esta regulação possa acontecer o mais rápido possível, e que meu irmão não venha perder a vida, como aconteceu com o Jadson. Eles estavam trabalhando ontem, e depois do serviço decidiram tomar uma [bebida], e agora meu irmão está aí lutando pela vida. Não sabemos o que foi e nem os policiais suportaram o cheiro que estava dentro dela", disse em entrevista ao Acorda Cidade.

O CORREIO tentou contato com a Polícia Civil para obter mais informações sobre a investigação, mas não obteve retorno até esta publicação.