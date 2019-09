Homem morre e outro fica ferido em acidente entre moto e micro-ônibus no Pau da Lima

Um homem morreu e outro ferido em um acidente envolvendo uma moto e um micro-ônibus que ocorreu na noite de quinta-feira (05). A colisão ocorreu a Avenida Aliomar Baleeiro, no bairro de Pau da Lima. Não há informações sobre a identificação e a idade da vítima fatal do acidente. Já o ferido foi Adernando José dos Santos, 37 anos.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), as duas vítimas estavam na moto. Uma delas morreu no local, e a outra foi socorrida pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral do Estado (HGE), no bairro Vasco da Gama. O micro-ônibus envolvido na colisão faz parte do sistema complementar de transportes de Salvador, de acordo com a Transalvador.

Segundo informações do posto policial do HGE, Adernando segue internado e não corre risco de morte. Já o corpo da vítima fatal do acidente foi levado para o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, onde será necropsiado. Não há informações sobre dia, hora e local do enterro.