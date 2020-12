Um homem morreu após atropelar um animal e perder o controle da direção na manhã da última sexta-feira (25), no KM 490 da BR-116, em Rafael Jambeiro. Segundo o site Acorda Cidade, o fato aconteceu por volta das 23h.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) não sabe especificar o tipo de animal envolvido no acidente, mas o Acorda Cidade afirma que se trata de um cachorro.

A vítima foi identificada com Luís Carlos Dias da Silva, 33 anos. Ainda de acordo com o portal, o homem morreu no local.