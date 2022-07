Homem morre em acidente envolvendo dois carros e uma moto na Avenida 29 de Março

Um homem morreu e outro acabou ferido durante um acidente ocorrido na na Avenida 29 de Março, em Salvador, na tarde desta segunda-feira (25). De acordo com a Transalvador, o acidente envolveu dois carros e uma motocicleta, as duas vítimas estavam na moto.

A colisão ocorreu 29 de Março sentido Avenida Paralela, atrás do Alphaville 2. Segundo o órgão de trânsito, o carona da motocicleta morreu no local e o piloto foi atendido por uma equipe do Samu. Não há informações sobre o estado de saúde do sobrevivente.

A ocorrência já foi finalizada e o trânsito foi normalizado na avenida.