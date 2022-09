Homem pega carro emprestado com irmão e acaba preso após ser parado em fiscalização

Um homem, que não teve a identidade divulgada, pegou um carro emprestado com o irmão para visitar a namorada e acabou preso, ao passar por uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e os agentes constatarem que o carro era roubado. Durante o flagrante, os PRF verificaram ainda que o condutor do veículo não possuía carteira de habilitação. O flagrante ocorreu na tarde da última segunda-feira (26), na BR 101, entre os municípios de Ubaitaba e Aurelino Leal, no Sul da Bahia.

Ao abordarem o veículo, policiais rodoviários federais descobriram que o carro possuía ‘queixa’ de roubo registrada em dezembro/2021, na capital baiana. O procedimento de fiscalização de trânsito, motivado pelo flagrante de películas e lâmpadas de LED irregulares, resultou em prisão para o motorista de um Fiat/Cronos, por crime de receptação (art. 180 do Código Penal). Durante a vistoria detalhada, os policiais encontraram sinais de adulterações nos elementos de identificação do carro.

Após a análise minuciosa descobriram que o carro circulava com placas clonadas, pois, o original possuía ocorrência de roubo, registrada em dezembro/2021, em Salvador. Questionado, o condutor de 18 anos que é inabilitado relatou que ‘pegou’ o automóvel emprestado com o irmão para se deslocar até Aurelino Leal, onde pretendia visitar a namorada. O infrator e o veículo recuperado foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para formalização do flagrante e demais procedimentos cabíveis.