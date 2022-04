Homem preso três vezes em 21 dias é solto novamente em Salvador

Um homem preso três vezes com veículos roubados, em um intervalo de 21 dias, foi liberado novamente, na tarde desta sexta-feira (8), após terceira audiência de custódia.

Ele é suspeito de integrar uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas, homicídios, roubos a bancos, entre outros crimes. Informações preliminares indicam ainda que ele chegou a ser "batizado" por uma quadrilha de São Paulo.

Prisões anteriores

Os flagrantes contra o homem ocorreram nos dias 18 de março no bairro de Pituaçu, 25 de março no bairro de Itapuã, e 6 de abril, no bairro de Sussuarana.

Da primeira vez, ele foi localizado com um Siena, da segunda foi preso dirigindo um Citroen C3 e, na terceira, capturado com um HB20. Os três automóveis possuíam restrição de roubo.

A instituição apura se os três carros recuperados foram utilizados para transportar drogas ou em crimes contra a vida.

O secretário da Segurança Pública, Ricardo Mandarino, acredita na possibilidade de que ele retorne à prática criminosa.

"Por mais que eu respeite o Judiciário, - eu vim de lá - por mais que eu entenda que a legislação é frouxa em matéria penal, como conceber que uma pessoa que foi presa em flagrante três vezes, em 21 dias, com carros roubados, é colocada sistematicamente em liberdade, na audiência de custódia? É um verdadeiro tapa na cara da sociedade, naturalmente imaginando que essa conta caia sempre nas costas da Polícia, e sempre cai", ressaltou o secretário da Segurança Pública, Ricardo Mandarino.

O chefe da SSP acrescentou ainda que a polícia continuará cumprindo a lei, prendendo em flagrante, ou com ordem judicial, quem comete crime, principalmente crimes graves como roubos de carros, que causam insegurança à sociedade. "Continuaremos a proceder tantas vezes quantas nos ocorra fazer, sempre nos limites da legalidade", completou Mandarino.