Homem processa Gusttavo Lima e pede R$ 50 mil por ter número citado em música

No hit "Bloqueado", o cantor Gusttavo Lima cita um número de telefone que, coincidentemente, é o mesmo de um servidor público de Boa Vista, capital de Roraima. Essa situação tem gerado transtornos ao homem, que recebe, diariamente, mensagens com a frase "lembrei que tô bloqueado".

O servidor, de 49 anos, afirma que já redebeu até conteúdo pornográfico. Por conta disso, segundo o g1, ele recorreu à Justiça pedindo que o cantor pague uma indenização de R$ 48,4 mil por danos morais.

A música, no entanto, não cita o DDD de nenhuma região do país (o do servidor é de Roraima). Na canção, Gusttavo Lima diz uma sequência numérica que coincidiu com o contato.

O servidor público, no entanto, afirmou ao g1 que tem o número citado há 10 anos. Por isso, considera injusto, depois de tanto tempo, ter que se desfazer do contato.

A maioria das mensagens são enviadas durante a madrugada e se intensificam de quinta-feira à domingo, afirma o servidor. Ele disse que também recebe ligações de várias pessoas mencionando o trecho da canção.

A ação movida contra o cantor tramita no 1º Juizado Especial Cível, no Tribunal de Justiça de Roraima. A defesa alega que o número de telefone foi inserido indevidamente na música interpretada pelo cantor e cita que a situação "não se trata apenas de um mero aborrecimento."

Uma audiência de conciliação entre as partes foi marcada para dia 12 de julho e deve ocorrer por videoconferência. Uma intimação já foi enviada para Gusttavo Lima no endereço dele em Goiânia (GO), onde o cantor tem residência.