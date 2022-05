Homem que arrancou parte da orelha da ex é preso em Euclides da Cunha

Um homem de 22 anos foi preso preventivamente em Euclides da Cunha, na última quinta-feira (5), por ter arrancado parte da orelha de uma ex-companheira com uma mordida. A ação de cumprimento de mandado foi realizada pelos policiais do Setor de Investigação da Delegacia Territorial daquele município, com o apoio de guarnições da Polícia Militar.

À polícia, o suspeito alegou que a agressão foi motivada por ciúme. O crime aconteceu no início de 2022, em um caso que causou comoção na cidade, e o autor fugiu em seguida. Depois de uma intensa investigação, os policiais descobriram que o homem estava há dois meses escondido dentro de uma caixa d'água na zona rural de Euclides da Cunha.

O suspeito foi apresentado na DT do município, onde ficará a disposição do Poder Judiciário.