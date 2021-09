Homem que deixou ex cega após ataque com garrafadas é preso em Plataforma

Um homem que deixou sua ex-companheira cega após atacá-la com uma garrafa de vidro foi preso na manhã desta segunda-feira (20), em Salvador. Os pais do criminoso, que ajudaram a cegar a moça, também foram levados pela polícia.

A prisão do ex-companheiro da vítima aconteceu no bairro de Plataforma, em operação dos policiais da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (Cati) do Departamento de Polícia do Interior (Depin). O crime ocorreu em agosto, em Santo Amaro, onde a polícia prendeu os pais do agressor.

Segundo a diretora do Depin, delegada Rgoéria Araújo, a vítima ficou bastante ferida após a agressão. “Ela teve lesões no olho esquerdo, cabeça, seios, pescoço, colo e rosto. Ele ainda levou a vítima ferida para um matagal, mantendo-a em cárcere privado por dois dias, até a polícia localizá-la”, contou.

Já os pais do agressor também foram presos por serem cúmplices e ajudarem a prejudicar a vítima. “Eles colaboraram para esconder a vítima, dando medicamentos a ela por conta própria, o que fez com que a vítima perdesse a visão”, explicou.

O agressor foi preso na capital baiana e segue à disposição da Justiça. Já os pais dele foram encaminhados para a delegacia da cidade de Santo Amaro.