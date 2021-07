Homem que gravou vídeo contando que agrediu namorada é preso na BA

O homem que gravou um vídeo contando que agrediu a namorada e desafiando a polícia foi preso em Jaguaripe, cidade a 100 km de Salvador, e vai responder por violência doméstica e estupro. Saulo de Tarso Costa de Santana tem 25 anos, é neto do prefeito e foi preso no sábado (17). A polícia apresentou os detalhes do caso nesta segunda-feira (19).

O titular da 23ª Delegacia (Lauro de Freitas), Joelson Reis, contou que Tarso e a vítima, uma mulher de 37 anos, estavam namorando há cinco meses. Ele mora próximo do pai dela, em Jaguaripe, e foi assim que eles se conheceram. As agressões aconteceram no dia 9 de julho, depois que o homem leu algumas mensagens no celular da vítima.

“Ela mora e trabalha em Lauro de Freitas, por isso, fez o registro na nossa unidade, no dia seguinte ao crime. Ela contou que ele a forçou também a ter relações sexuais. Nós expedimos as guias para que a vítima fizesse os exames, fizemos o pedido de medida protetiva para ela e representamos pela prisão preventiva dele”, contou o delegado.

Tarso está em prisão preventiva (Foto: reprodução)

Os pedidos foram protocolados na quinta-feira (15) e concedidos pela Justiça no dia seguinte. Sábado pela manhã, as equipes deixaram Lauro de Freitas e com apoio de policiais do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom) e da polícia de Santo Antônio de Jesus foram até Jaguaripe e efetuaram a prisão.

O delegado contou que Tarso estava na casa da avó quando foi surpreendido pelos policiais. “Ele olhou para o rio, acredito que pensando em tentar fugir, mas não tinha como, ele estava cercado”, disse.

Depois de preso, Tarso confirmou o que disse no vídeo, que agrediu a namorada porque ficou irritado com algumas mensagens de celular, e foi encaminhado para o Conjunto Penal de Valença. Como a prisão é preventiva, ele permanecerá na cadeira por tempo indeterminado.

“É importante frisar que ele agrediu a mulher, e desafiou a polícia e a justiça. Não podemos permitir a violência doméstica, seja ela física ou psicológica, nem que alguém desafie a polícia, que o braço aramado da justiça, e escape impunemente”, afirmou Reis.

Tarso é neto do prefeito de Jaguaripe, Heráclito Arandas, mas a familiaridades foi descoberta há 3 anos, depois de um exame de DNA. Na semana passada, o prefeito comentou o caso. Ele lamentou o fato, disse que o neto tem transtornos mentais e afirmou que não compactua com o que ele fez.

No vídeo, Saulo admite que bateu a cabeça da namorada na parede. “Eu estou aqui para assumir qualquer coisa que eu fizer, porque quando o homem ama uma mulher, faz de tudo por ela, e ela fica de conversinha com o outro homem no celular... mulher casada é mulher casada", diz, na gravação.

Ele também desafia policiais a prendê-lo. “Você que está assistindo, policial, delegado, o que for, eu quero que ela diga a verdade sobre como ela está se comportando como mulher casada. Estou aqui para assumir qualquer coisa, sair na mão, sair na bala, e eu vou responder o que eu fiz. Empurrei a cabeça dela, que bateu na parede. Não tive a intenção, mas bateu”, admite.