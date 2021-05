Homem que matou pai de santo em terreiro é preso em Sussuarana

Foi preso nesta quinta-feira (20) o homem que matou a facadas o pai de santo Aldemir Sacramento dos Santos, 43 anos, mais conhecido como 'Pai Dola'. O criminoso, Anailton Bonfim Araújo, de 19 anos, foi encontrado na casa da namorada, no bairro de Sussuarana. A prisão aconteceu durante uma operação da 3ª Delegacia de Homicídios (DH) Baía de Todos os Santos (BTS).

O crime contra Pai Dola aconteceu no último dia 24 de abril, quando Anailton esfaqueou a vítima. O assassinato ocorreu na sede do Terreiro Ylê Axé Iya Omi Tologi Baruô, onde Aldemir morava, no bairro de Alto de Coutos.

Segundo a investigação realizada pelo Serviço de Inteligência (SI) da 3ª DH, vítima e assassino eram amigos e estavam bebendo juntos no dia do fato. Além do assasinato, testemunhas relataram que joias, dinheiro e um notebook desapareceram do local. A polícia ainda investiga essas infoormações.

Segundo a polícia, após ser encontrado pelos policiais, Anailton sorriu algumas vezes no momento do anúncio da sua prisão. Durante conversa preliminar com delegado e investigadores, o criminoso assumiu o assassinato com detalhes e demonstrou frieza.

Segundo Anailton, ele se desentendeu com o Pai de Santo e começou a agredí-lo. O criminoso passará por exames e será encaminhado ao sistema prisional.

Além do mandado de prisão, os policiais cumpriram ordens judiciais de busca e apreensão na casa de sua namorada e também na residência da sua mãe.