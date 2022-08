Homem que matou três mulheres no Caminho de Areia é condenado a 57 anos de prisão

O gesseiro Ricardo Santana Borges Pitanga, conhecido como Soró, foi condenado a 57 anos e nove meses de prisão pelo triplo homicídio de Cristiane Alves Pergentino, Patrícia Ângelo de Castro e Priscila Ângelo de Castro. O crime foi cometido em maio de 2019, no bairro de Caminho de Areia, uma semana após a esposa de Ricardo descobrir que ele teve um envolvimento amoroso extraconjugal com Patrícia, que era vizinha do casal, explicou o promotor de Justiça Cássio Marcelo de Melo, responsável pela acusação.

Segundo o promotor, o réu assassinou as três mulheres na frente de um adolescente de apenas 12 anos de idade, que seria filho de Priscila. Segundo ele, Ricardo assassinou com golpes de faca Patrícia, a irmã gêmea Priscila e sua companheira Cristiane sem que elas tivessem qualquer possibilidade de defesa. Ele foi condenado na última quinta-feira (18) e teve sentença proferida pela juíza Gelzi Maria Almeida Souza Matos, do 1° Tribunal do Júri da Comarca de Salvador.

Após o crime, o gesseiro se entregou na unidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e confessou ter matado as três mulheres. Cristiane, Priscila e Patrícia foram mortas na Rua Manuel Barros de Azevedo, na Cidade Baixa, por volta das 19h do dia 17 de maio de 2019. As três mulheres viviam juntas, enquanto Soró e a esposa moravam no andar de cima do imóvel.