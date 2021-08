Homem que não pagou pensão é preso em operação no bairro de Valéria

Um homem foi preso no bairro de Valéria nesta sexta-feira (20) no cumprimento de um mandado de prisão por não pagar pensão alimentícia. A prisão aconteceu durante intensificação de ações policiais no bairro - a Polícia Militar ocupa a região desde a quarta, após uma sequência de episódios de violência em meio a disputa de facções rivais.

A Polícia Civil iniciou hoje a Operação Valéria Livre, justamente para intensificar ações investigativas no bairro. Participa o Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), com o apoio dos Departamentos de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), de Inteligência Policial (DIP) e da Coordenação de Operações Especiais (COE).

A ideia é combater os crimes violentos, tráfico de drogas e formação de grupos criminosos na região. A coleta de informações, com elementos que ajudem a alimentar o trabalho de inteligência no combate ao crime, também faz parte das ações das equipes.

A diretora do Depom, delegada Christhiane Inocência Xavier, destaca a importância das ações. “Estamos buscando a maior quantidade de elementos possíveis, para contribuir com as investigações e prisões de pessoas, que de alguma forma, oferecem riscos e transtornos a vida desta comunidade”, diz.