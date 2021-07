Homem que receberia R$ 5 mil para transportar 65kg de maconha é preso na Bahia

Um casal foi preso após ser flagrado transportando 65 quilos de maconha, na madrugada desta quarta-feira (14), nas imediações do município de Milagres, distante 245 quilômetros de Salvador. A droga era transportada no porta-malas de um Hyundai/HB20, abordado por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-116. O condutor do veículo informou que receberia R$ 5 mil pelo transporte da droga de São Paulo para Salvador.

O fagrante ocorreu por volta da meia noite, quando policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao condutor de um HB20, um homem de 20 anos. A ordem de parada não foi atendida e teve início um acompanhamento tático que se prolongou na rodovia. O motorista tentou despistar a equipe, mas foi interceptado no pátio externo de um posto de combustível que fica às margens da pista.

Ao solicitar os documentos de porte obrigatório do motorista, os policiais perceberam que o condutor aparentava um nervosismo incomum e deu informações desencontradas em relação ao motivo e destino da viagem. Ele estava acompanhado de uma mulher de 22 anos de idade.

Desconfiados, os policiais decidiram fazer uma busca no automóvel. Ao vistoriar o porta-malas do carro, a equipe encontrou 62 tabletes de maconha, correspondente a 65 quilos da droga, causando um prejuízo de 65 mil reais ao crime organizado. Questionado, o motorista relatou que foi contratado para transportar uma encomenda de São Paulo até Salvador. Disse ainda que receberia R$ 5 mil pelo serviço e só no meio do caminho ficou sabendo que a encomenda não se tratava de ‘coisa boa’.

Dada às circunstâncias, o casal foi preso em flagrante delito por tráfico de drogas (art. 33) previsto na Lei 11.343/2006. Os presos foram apresentados à autoridade policial de plantão da Delegacia de Polícia Civil, para formalização dos trâmites cabíveis.

A PRF na Bahia segue no propósito de desarticular a logística e enfraquecer o crime organizado com múltiplas ações operacionais espalhadas em todas as regiões do estado.