Homem que tentou matar ex-companheira queimada é preso em Simões Filho

Equipes da 22ª Delegacia Territorial (DT/Simões Filho) cumpriram, na quarta-feira (12), um mandado de prisão temporária contra um homem de 21 anos, que confessou ter tentado matar sua ex-companheira. Ele provocou graves queimaduras de segundo e terceiro graus na vítima por não aceitar o término do relacionamento.



De acordo com o Setor de Investigação da unidade, o suspeito foi até a residência da ex no último dia 1º e, após agredi-la, derramou aproximadamente dois litros de gasolina na vítima, ateando fogo contra ela em seguida. A mulher foi socorrida imediatamente para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas a gravidade das lesões obrigou os médicos a transferi-la para um hospital de Salvador, onde permanece internada.

O autor confesso do crime está custodiado na 22ª DT, em cumprimento à determinação judicial da 2ª Vara Crime de Simões Filho, e será encaminhado ao sistema prisional de Salvador.