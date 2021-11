Homem que usava 'quarto da Disney' para estuprar crianças é preso no RJ

Um engenheiro de 63 anos foi preso, na manhã desta quarta-feira (23), por estupro de vulnerável em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Identificado como Frank Hoffmann, ele foi denunciado por abusar sexualmente de duas vítimas em seu “quarto da Disney”, localizado em uma de suas residências.

No local, policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) encontraram várias imagens de personagens infantis, brinquedos e outras decorações que serviam para atrair as possíveis vítimas. Segundo a polícia, era neste quarto que os abusos ocorriam.O homem também foi preso no imóvel.

O site Metrópoles publicou um vídeo do interior do cômodo:

A equipe da DCAV cumpriu ainda mandado de busca e apreensão e recolheram dezenas de brinquedos e jogos, usados para presentear possíveis vítimas. Uma das vítimas identificadas foi estuprada dos 13 aos 14 anos.

O engenheiro admitiu os abusos sexuais, mas contou aos policiais que “seria apaixonado pelo menor e os atos seriam consensuais, bem como teriam ocorrido nas diversas viagens feitas no exterior”.

A polícia apreendeu ainda aparelhos eletrônicos que serão periciados para a identificação de outras possíveis vítimas.