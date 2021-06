Homem tatua rosto de Bolsonaro na coxa direita e repercute; veja vídeo

Um homem não identificado tatuou o rosto do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em sua coxa direita. O trabalho foi divulgado nas redes sociais, no último domingo, 6, pelo tatuador Marcondes Rodrigues, da cidade de Arapiraca, no estado de Alagoas. As informações são do portal alagoano Gazeta.

De acordo com o portal, o tatuador confirmou que o cliente é de Arapiraca e disse que a tatuagem levou mais de 15 horas para ser finalizada. A imagem escolhida para a ilustração foi a da foto oficial de Bolsonaro na Presidência da República. Na publicação, o tatuador marcou o presidente, parte da família do gestor e alguns perfis de apoiadores.

A obra repercutiu nas redes sociais gerando comentários positivos e críticas. Algumas pessoas destacaram o talento do tatuador, que em seu perfil no Instagram diz ser especialista em realismo. Outras criticaram o fanatismo do apoiador de Bolsonaro.